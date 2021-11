Latino diva Jennifer Lopez vystúpila na udeľovaní amerických hudobných ocenení v Los Angeles s piesňou On My Way, ktorú nahrala k romantickému filmu Vezmi si ma. Na pódiu sa objavila v svadobných šatách so závojom, ktorý na záver odhodila symbolicky do publika. Ako to už býva zvykom, skalným fanúšikom viac k špekuláciám netreba. Že by vysielala svojmu Benovi tajné signály, aby ju opätovne požiadal o ruku? Ten sa síce v publiku nenachádzal, no v každom prípade má o čom premýšľať.

Ben Affleck a Jennifer Lopez boli zasnúbení v roku 2002, avšak svadbu v roku 2003 odložili a oficiálne sa rozišli v roku 2004. V ten istý rok sa vydala za speváka Marca Anthonyho, s ktorým má dvojičky Emme (13) a Maximiliana (13).

Jennifer Lopez s dcérou Emme. Zdroj: weightlossgroove.com

Manželstvo im vydržalo 10 rokov – v roku 2014 sa rozviedli. V marci 2019 ohlásila v poradí už piate zásnuby, tentoraz s bývalým bejzbalovým hráčom Alexom Rodriguezom, no v lete 2021 sa po údajnej nevere Alexa rozišli. Netrvalo dlho a po niekoľkých dňoch prichytili JLo na letisku práve s Benom, s ktorým nastupovala do súkromného lietadla.

JLo dokonca minulý týždeň otvorene priznala, že štvrtej svadbe sa nebráni a stále verí v manželské puto. Nuž, Ben, tak na čo ešte čakáš?!