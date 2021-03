Jessica Alves pricestovala do Thajska 27. januára a zverila sa do rúk odborníkom na klinike Kamola Cosmetic, ktorá sídli v Bangkoku. Kompletne prerobená sa ukázala až v živom vysielaní priamo z nemocnice, v ktorom s nadšením opísala svoju novú vagínu. "Je nádherná, neviem sa na ňu vynadívať," povedala so širokým úsmevom na tvári. "Bude fungovať ako ktorákoľvek iná biologická vagína a za tri mesiace budem môcť prísť o panenstvo a mať pohlavný styk," neskrývala radosť v živom vysielaní.

Po náročnej operácii sa Jessica nachádza ešte stále v Thajsku a domov sa zrejme tak skoro nechystá. Podľa fotografií, ktoré zdieľala na sociálnej sieti Instagram, sú v Bangkoku napriek pandémii koronavírusu otvorené kozmetické salóny a ako ste si mohli myslieť, Jessica v nich trávi väčšinu voľného času. Dala si spraviť manikúru, nové nechty a prekvapivo aj vlasy. Pri preoperovanej Barbie sme zvyknutí na dlhé rovné vlasy, Jessica sa však tentoraz rozhodla pre zmenu a vlasy si dala natočiť.

Jessica Alves pózuje na nemocničnom lôžku. Zdroj: Profimedia

"Cítim sa požehnane. Vyrastala som v 80. rokoch a vždy som chcela mať vlasy ako princezné v Disneyho rozprávkach. Teraz sa mi to konečne splnilo. Nikdy nie je neskoro byť šťastný," napísala pod fotografiu, na ktorej jej poletujú husté kučeravé vlasy na všetky strany.

