Je v lepšej forme ako kedykoľvek predtým! Len málokto by pri pohľade na Jennifer Lopez tipoval, že v lete oslávila už svoje 53. narodeniny. Jennifer totiž na premiére svojho nového filmu znova dokázala, že vek je len číslo, ktoré nemusí korešpondovať s realitou.

Jennifer Lopez

Na červenom koberci zažiarila v priehľadnej róbe z dielne Valentino, pod ktorou mala len body telovej farby a jasne žltú stuhu, ktorá rafinovane zakrývala jej rozkrok. Hviezda filmovej novinky tak nepredviedla len svoju mladistvú tvár, ale aj pevné a sexi krivky, ktoré jej môžu závidieť i omnoho mladšie ročníky.

Nebola by to však JLo, ak by jej na udalosť stačili len jedny šaty. Na divokú afterparty sa prezliekla do kratšieho, avšak o nič menej priehľadného modelu.

Počas celého večera jej bol oporou manžel Ben, s ktorým si na červenom koberci aj v zákulisí vymieňali nežné bozky a dokazovali si svoju lásku. Neostáva teda nič iné, len veriť, že Jennifer konečne našla svoje vytúžené šťastie a lásku na celý život.