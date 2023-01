Jiřina Bohdalová si nedávno od lekárov vypočula krutý verdikt. N nejaký čas musí zabudnúť na divadlo aj na ostatné vystúpenia. Aká je teda skutočná pravda o jej zdraví? „Asi si to dokážete predstaviť, ako to s ňou je. V týchto rokoch, keď má problémy s chôdzou, dlho tiež ležala na posteli, takže svalstvo je ochabnuté, tak je to zložitejšie. Všetci jej držíme palce,“ popísal režisér Zdeněk Zelenka (68).

„Jiřina robí stále niečo, zakaždým, aj keď je v tomto stave. Len nemôže robiť umeleckú činnosť. Číta, sleduje televíziu a venuje sa návštevám. Tých má veľa. Fyzicky je to horšie. Je to nešťastné, že sa jej to s tým stavcom prihodilo. Keď vo vyššom veku zaľahnete do postele, potom rýchlo odchádzajú sily,“ prezradil herečkin priateľ Zdeněk Zelenka.

Jiřina Bohdalová je milovanou herečkou v Čechách aj na Slovensku. Zdroj: blesk.cz

„Divadlo musela prerušiť, film je ešte náročnejší, tak ten tiež, to nepripadá do úvahy. Do leta bude zbierať sily, na to rekonvalescencia a nezostáva nič iné, len sa modliť, aby sa všetko upokojilo. Telo už nepočúva tak, ako počúvalo v tridsiatke,“ odtajnil plány Jiřiny Bohdalovej známy režisér na webe eXtra.cz.

Jirina Bohdalová je z nemocnice už doma, či sa vráti k niekdajšiemu bujarému party životu, je zatiaľ otázne Zdroj: instagram/simonastasova

„Lekári mi odporučili venovať zvyšok tohtoročnej sezóny dôkladnej rekonvalescencii,“ oznámila Blesku herečka. Hoci správy od lekárov nie sú práve príjemné, Jiřina sa snaží byť optimistická.