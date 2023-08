Kto by ju nezbožňoval? Jennifer Aniston si vďaka úlohe Rachel v sitkome Priatelia vybudovala v Hollywoode akýsi status dobrého dievčaťa odvedľa. No zatiaľ čo v kariére sa jej darilo, v osobnom živote to až tak ružovo nevyzeralo. Po zdrvujúcom rozvode s Bradom Pittom sa jej v láske nedarilo. Až doteraz.

Jej životný štýl aj kariéra sú inšpiráciou pre milióny žien po celom svete. Napriek svojmu veku vyzerá herečka Jennifer Aniston stále mlado, sviežo a viac sexi ako kedykoľvek predtým. Niet teda divu, že patrí k najžiadanejším herečkám Hollywoodu a nakrúca jeden film za druhým. Ako to však u slávnych býva zvykom, aj Jennifer za svojím hollywoodskym úsmevom skrýva trápenie.

Jennifer Aniston Zdroj: Instagram Jennifer Aniston

V nedávnom rozhovore pre Daily Mail objasnila, prečo sa jej nedarí v láske. Ako uviedla, vzťahy sú pre ňu aj po rokoch skúseností veľmi náročné a udržať si lásku je pre ňu ťažké. Ako sama uviedla, môže za to akási trauma z jej detstva spojená s rozvodom jej rodičov, ktorá ju poznačila. Len niekoľko dní po jej vyhlásení, začiatkom tohto týždňa, ju však fotografi pristihli na rande v Beverly Hills. Jennifer si na romantickú večeru obliekla sexi čierne šaty na ramienka a zamierila do luxusnej reštaurácie, kde ju už čakal známy milionár Chris Dixon (51). O ich romantickej večeri informoval britský denník Daily Mail aj portál Thenews. Britský denník Daily Mail, ktorý informáciu aj ich fotografie zverejnil v utorok ráno ako exkluzívne, neskôr zábery dvojice stiahol. Ich stretnutie tak nateraz ostáva záhadou.

Vzťahy Jennifer Aniston poznačil rozvod jej rodičov, keď mala len 9 rokov. Zdroj: instagram @jenniferaniston

Dixon, generálny partner váženej spoločnosti rizikového kapitálu Andreessen Horowitz, je kľúčovou postavou spoločnosti so sídlom v Kalifornii od roku 2013, po svojom predchádzajúcom pôsobení na eBay. Hodnota jeho majetku sa odhaduje na 400 miliónov. On aj herečka podľa svedkov odchádzali z reštaurácie zvlášť vlastnými autami, no v dobrej nálade. Že by bol práve Chris tým pravým, ktorý získa srdce krásnej herečky?

Jennifer mala totiž vzťah naposledy v roku 2017 s Justinom Therouxom, s ktorým tvorila pár od roku 2011. Pred ním randila v rokoch 2008 až 2010 s Johnom Mayerom, Vinceom Vaughnom či Tateom Donovanom. Najviac ju však poznačil rozvod s Bradom Pittom v roku 2005, keď ju herec vymenil za Angelinu Jolie. Z tejto zrady sa Jenn spamätávala dlho, no ako sa zdá, konečne jej svitá na lepšie časy. Či bude známy milionár tým pravým, alebo ide len o chvíľkový románik, ukáže až čas.