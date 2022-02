Jennifer Aniston sa v týchto dňoch nachádza na Havaji, kde spolu so svojím hereckým kolegom Adamom Sandlerom nakrúcajú pokračovanie filmu Vražda na jachte (2019). A čo robí obľúbená herečka z Priateľov, keď práve nie je na pľaci? No predsa nasáva vitamín D!

Jennifer Aniston čoskoro oslávi svoje 53. narodeniny, no pri pohľade na jej postavu je to až ťažko uveriť. Ako sa zdá, Jenn svoje narodeniny oslávi v tropickom raji na Havaji, kde nakrúca pokračovanie komédie Vražda na jachte. Už len podľa paparaci fotografií jasne vidieť, že pobyt v exotike si mimoriadne užíva. S Adamom Sandlerom sú totiž zohratá dvojica, a keď práve nie sú na pľaci, užívajú si slnečné počasie.

Výberom plaviek však seriálová Rachel z Priateľov prekvapila azda všetkých fanúšikov. Miniatúrny vrch plaviek jej totiž zakryl len to najnutnejšie, no taktiež je možné, že si ho jednoducho zrolovala, aby dosiahla lepší efekt opálenia. Tak či onak to chcelo poriadnu odvahu, keďže pod jej balkónom striehol celý rad paparacov.

Na druhej strane treba uznať, že herečka má aj po 50-ke dokonalú postavu. A aké je tajomstvo jej štíhlej figúry? V rozhovore pre Women's Health prezradila, že cvičí až 5-krát do týždňa, každý deň vstáva o deviatej a na jej jedálnom lístku dominujú ovocie a zelenina. Niekedy taktiež vynechá raňajky a bez "tuhej stravy" vydrží aj 16 hodín.

