Americká herečka Anne Heche (53) je po minulotýždňovej nehode, počas ktorej pod vplyvom kokaínu autom vrazila vo vysokej rýchlosti do rodinného domu, mozgovo mŕtva. Rodina informovala, že herečkin mozog nepracuje a Anne držia pri živote len prístroje.

Hviezda hollywoodskych filmov a obľúbená herecká partnerka Harrisona Forda, ktorý si s ňou zahral v obľúbenej romantickej komédii Šesť dní, sedem nocí, je už týždeň v kritickom stave. Prvotné, optimistickejšie informácie hovorili o tom, že herečka je stabilizovaná. „Má závažné pľúcne poranenia vyžadujúce mechanickú ventiláciu a popáleniny, ktoré vyžadujú chirurgický zákrok,“ písali najprv médiá. Realita sa však ukázala byť oveľa horšia.

Anne Heche tesne pred nehodou odfotili za volantom jej auta. Zdroj: Profimedia

V ďalších dňoch však nastal zvrat. Jej hovorca, rodina aj priatelia nakoniec prelomili mlčanie a potvrdili, že Anne je už prakticky mŕtva a žijú za ňu len stroje. Rodina sa vraj už rozhodla odpojiť ju od prístrojov, zatiaľ sa však čaká na to, či niektoré jej orgány bude možné darovať, v súlade s tým, ako si priala.

„Bohužiaľ, Anne Heche utrpela vážne anoxické poranenie mozgu a zostáva v kóme v kritickom stave. Nepredpokladá sa, že by prežila,“ znie verdikt lekárov. Rodina sa aktuálne snaží zmieriť s blížiacou sa smrťou milovanej umelkyne, ktorá patrila v 90. rokoch medzi najväčšie sexsymboly Hollywoodu. „Anne mala veľké srdce a svojou štedrou dušou sa dotkla každého, koho stretla. Viac ako svojím výnimočným talentom hýrila radosťou a prívetivosťou. Budeme na ňu spomínať vďaka jej odvážnej úprimnosti. A bude nám veľmi chýbať."

Zdroj: Profimedia

V súvislosti s autonehodou, počas ktorej to herečka najskôr autom napálila do garáže a pri pokuse o útek z miesta nabúrala do ďalšej budovy, vyšetrovanie pokračuje. Podľa prvotných informácií bola totiž Anne pod vplyvom alkoholu. Krvná analýza však odhalila aj užitie narkotík, konkrétne kokaínu. Keďže pri nehode vážne poškodila rodinný dom a ohrozila na živote ľudí, ktorí sa v ňom nachádzali, polícia začala prípad vyšetrovať ako trestný čin.

Anne žila v rokoch 1997 až 2000 so slávnou moderátorkou Ellen DeGeneresovou, neskôr sa však rozišli. Zo vzťahov s mužmi má dve deti. Po boku Tommyho Lee Jonesa si zahrala napríklad vo filme Sopka, s Johnnym Deppom zasa v mafiánskej dráme Krycie meno Donnie Brasco, s Harrisonom Fordom v komédií Šesť dní, sedem nocí, ale účinkovala napríklad aj v horore Tajomstvo vlaňajšieho leta.

