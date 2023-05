Lily-Rose Depp a Danielle Balbuena (známa ako 070 Shake) oficiálne potvrdili svoj vzťah. Povesti o ich romániku sa šírili už mesiace potom, čo ich spolu videli na parížskom týždni módy.

Lily-Rose Depp Zdroj: https://www.instagram.com/p/BhXgggNAeGa/

Dcéra Johnnyho Deppa potvrdila vzťah v príbehu na Instagrame, ktorý ukázal, ako sa obe bozkávajú. "Štyri mesiace s mojou láskou," napísala Lily veľkými písmenami. Balbuena tiež zdieľala niekoľko fotografií dvojice vo svojich príbehoch na Instagrame, vrátane detailného záberu vášnivého bozku.

Modelka mala doposiaľ niekoľko vzťahov, jej partnermi však boli doteraz muži vrátane Austina Butlera a Timotheea Chalameta. Jej krok odhaliť svoju lásku je o to odvážnejší, že Lily v minulosti často hovorila o tom, ako si váži svoj súkromný život, najmä ako dcéra dvoch slávnych ľudí: Johnnyho Deppa a Vanessy Paradise. „Hodnota súkromia je niečo, čo mi bolo vštepované od útleho veku,“ povedala vo vystúpení v The Drew Barrymore Show. „Keď vyrastáte v rodine ako ja, bolo to vždy niečo, čo bolo... Vždy som sa učila, aké dôležité je súkromie, vážiť si to a nechať si veci len pre seba. A to je niečo, čo som si preniesla aj do svojej kariéry a je to pre mňa naozaj dôležité,“ dodala v minulosti.

Lily-Rose sa pritom nikdy neoznačovala za striktnú heterosexuálku a už v minulosti sa zastávala sexuálnej otvorenosti a neškatuľkovaniu. "Nemusíte označovať svoju sexualitu. Tak veľa detí v súčasnosti neoznačuje svoju sexualitu nálepkou a myslím si, že je to skvelé,“ uviedla.