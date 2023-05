Danniella Westbrook je anglická herečka, ktorá je známa vďaka úlohe Sam Mitchell v telenovele BBC EastEnders, kde hrala v rokoch 1990 až 2000 a 2009 až 2016. Okrem úlohy v telenovele uvádzala rôzne relácie a bola tiež účastníčkou reality súťaže ITV I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! v roku 2003.

Herečka Danniella Westbrook v britskej telenovele EastEnders Zdroj: Radio Times

Niekdajšia blond kráska je však už dávno minulosťou. Pri pohľade na Danniellu Westbrook sa iba ťažko verí tomu, že ešte nedávno bola krásnou ženou. Nie príliš známa britská herečka, ktorú preslávilo jej účinkovanie v reality šou a drogová minulosť, dnes pôsobí ako odstrašujúci príklad všetkým, čo by chceli prepadnúť zakázaným látkam.

Herečka Danniella Westbrook kedysi. Zdroj: Getty Images

Danniella okrem drog prepadla aj plastickej chirurgii. jeden z nepodarených zákrokov napríklad niekdajšej kráske zničil nosnú prepážku, čo napokon celkom zdeformovalo jej tvár. Drogy si však na jej kráse vybrali tiež svoju daň.

Anketa Spoznali by ste herečku aj dnes? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aktuálne sa nachádza táto plavovláska v Portugalsku na dovolenke, kde sa teší z nového nosa. Napriek svojmu vzhľadu si však niekdajšia kráska pozornosť fotografov užívala a veselo im pózovala. Len málokto by však uveril, že táto žena bola kedysi obletovanou televíznou hviezdou.