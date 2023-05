Simon Cowell zasadol do porotcovského kresla súťaže Amerika hľadá talent už v roku 2002. Odvtedy je pravidelnou súčasťou podobných projektov. Ako väčšina verejne známych celebrít si potrpí na výzor, čím je veľmi známy. Najnovšie však prekvapuje zmenou tváre, ktorá je zjavne poznačená plastikami až príliš. Starnúci milovník si tak zjavne kompenzuje nielen svoj vek.

Najnovšie opäť rozvíril vlnu kritiky na svoju osobu potom, čo sa v najnovšom vydaní talentovej šou takmer nechal spáliť súťažiacim, ktorý robil šou s ohňom. Na základe jeho grimás a neprirodzenej reakcie tváre sa v momente strhla vlna kritiky na jeho neustále vylepšovania. „Simonov botox je stále v jednom kuse?“ spýtal sa ďalší divák, kým niekto iný zdieľal: „To vysvetľuje Simonovu roztopenú tvár.“

Úprava nosa, botox, nafúknuté pery, vyžehlené čelo a neprirodzený úsmev. Tak by sa dal najnovšie zhrnúť jeho výzor, ktorý rozosmial aj jeho kolegov v známej šou. Anglický komik a prísediaci v porotcovskom kresle David Walliams (51) žartoval viackrát na adresu svojho kolegu. Dávnejšie sa vyjadril o jeho výzore ako o výsledku autonehody.

V roku 2006 vyzeral Simon úplne inak. Príliš mnoho botoxu a úprav ho zmenilo na nepoznanie. Zdroj: gettyimages

Anketa Myslíte si, že to Simon s plastikami prehnal? Áno 89% Nie 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Sám Cowell sa na svoju obhajobu vyjadruje veľmi otvorene a z podobných narážok si ťažkú hlavu nerobí. Podľa jeho slov ten, kto v šoubiznise nemá plastiku, akoby ani nebol. Priznal sa aj k tomu, že občas to so skrášľovaním preženie, ale vôbec mu to neprekáža. Vyzerá to, že je teda vyrovnaný so svojím výzorom a pravdepodobne sa môžeme tešiť na ďalšie a ďalšie zmeny jeho výzoru.