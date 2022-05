Kim Kardashian dala fanúšikom vzácny nefiltrovaný pohľad na svoju rannú rutinu v šiestej epizóde The Kardashians. Instagramová kráľovná, ktorá svoje fotografie vylepšuje použitím filtrov, sa tentoraz ukázala v úplne novom svetle. Bez mejkapu a v obyčajnom bielom župane.

Scéna bola zriedkavým pohľadom na Kim bez mejkapu, hoci ju v epizóde s názvom This Is A Life Or Death Situation fanúšikovia už bez mejkapu videli. Pohľad do jej súkromia a na rannú rutinu je však novinkou.

