Keď sa českého producenta Jana Šterna v roku 2012 české médiá pýtali, prečo je Karel Roden taký populárny, odpovedal: „Je to totálna hviezda, ktorá nestarne a má plný kalendár na niekoľko rokov dopredu. Je to taký český Clint Eastwood, ktorý bude mať charizmu až do sedemdesiatky.“