Litzy Vanya Domínguez Balderas (39), pre fanúšikov iba Litzy, je mexická speváčka a herečka. Do priazne slovenských divákov sa dostala v roku 2002 ako hlavná hrdinka mexickej telenovely Daniela. Odvtedy však uplynulo už 20 rokov, no herečka akoby vôbec nestarla. Jej život v uplynulých dňoch však zasiahla zdrvujúca správa.

Z času na čas sa na našich televíznych obrazovkách objaví telenovela, ktorá strhne polovicu národa. Jednou z nich bola aj mexická telenovela Daniela z roku 2002 v ktorej hlavnú úlohu krásnej tanečnice Daniely stvárnila mexická herečka a speváčka Litzy Balderas. O jej srdce na televíznych obrazovkách bojovali ako inak dvaja fešáci - automechanik Andrés a milionár Mauricio.

Hlavnú úlohu krásnej tanečnice Daniely stvárnila mexická herečka a speváčka Litzy Balderas.

Po veľkom úspechu telenovely sa však po krásnej herečke v našich končinách akosi zľahla zem. Po Daniele nakrútila ďalšie telenovely, nahrala 3 albumy a v snahe preraziť aj vo vysnívanom Hollywoode študovala herectvo v Los Angeles. Aj keď jej tieto plány nevyšli, doma v Mexiku patrí k obsadzovaným a obľúbeným herečkám a speváčkam.

Dnes má Litzy už 39 rokov, no napriek svojmu veku vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Jej životom však v uplynulom mesiaci otriasla zdrvujúca udalosť. Po ročnom boji s chorobou totiž zomrel jej milovaný otec. O smutnú udalosť sa herečka podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. "So všetkou bolesťou v srdci a po viac ako roku boja. Včera si navždy opustil toto lietadlo, ocko. Chceme sa poďakovať všetkým prejavom podpory a lásky voči nám v týchto ťažkých časoch. Česť tomu, komu patrí česť! Milujeme ťa celou dušou ocko, navždy náš MAXXIMUS," zneli dojemné slová herečky na sociálnej sieti Instagram, ku ktorým pripojila aj fotografie svojho milovaného otca, ktorý celý svoj život slúžil vlasti o čom vypovedajú aj fotografie z oficiálneho pohrebu za prítomnosti vojakov.

