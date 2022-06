FOTO Idol dievčat a žien Vaculík oslávil 60ku: Jeho osudové lásky, túto pred všetkými zatajil! ×

Mal sedemnásť rokov, keď si ho režisér Karel Kachyňa vybral do svojho filmu Láska medzi kvapkami dažďa. Vďaka nemu sa Lukáš Vaculík (60) dostal do povedomia. Vtedy ešte netušil, ako sa mu v nasledujúcom desaťročí zmení život a koľko bude mať fanúšičiek naprieč celým Československom. O tri roky neskôr prišiel film Vítr v kapse a vtedy sa začalo aj jeho celoživotné priateľstvo so Sagvanom Tofim, s ktorým si strihli roly vo filmoch Kamarát do dažďa a neskôr aj Kamarát do dažďa II: Príbeh z Brooklynu.