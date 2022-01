Aj Česi už majú svoju živú Barbie, ktorou sa stal mladý 26-ročný muž Honza z Brna. Mladík sa zamiloval do podoby bábik Bratz a rozhodol sa vyzerať presne tak isto. Po zväčšení pier podstúpil omnoho radikálnejšiu premenu v podobe zväčšenia poprsia.

Mladík z Brna, ktorý na sociálnej sieti Instagram vystupuje pod menom oye_yourspace, sa pred očami svojich fanúšikov mení na živú bábiku Bratz. Len nedávno sa na sociálnej sieti pochválil zväčšenými perami a už znova prekvapuje svojou premenou.

Jeho premena začala v roku 2017 a odvtedy si na jeho nový vzhľad pomaly zvykli priatelia aj rodina a berú ho takého, aký je. Svojej premene v populárnu bábiku prispôsobil nielen svoj život, ale aj šatník. Honza si rád oblieka kožuchy, vysoké topánky a obľubuje ružovú farbu. Obdivuhodná je aj jeho práca s mejkapom, vďaka ktorému sa dokáže zmeniť na sexi krásavicu, o ktorej by ste si nikdy nemysleli, že by mohla byť v skutočnosti mužom. Mejkap, šaty a plné pery však na jeho premenu nestačili, a tak sa Honza rozhodol pre ďalšiu radikálnu premenu a to v podobe silikónových implantátov.

Silikónové implantáty mu podľa českého Blesku voperovali na jednej pražskej klinike. Honza na prvý pohľad vyzerá ako žena. "Balia ma, flirtujú. Potom prehovorím a vidím im už len chrbát,“ posťažoval sa mladík, ktorý by chcel vyzerať ako extrémne preplastikovaná bábika. Podobný problém s mužmi má pritom aj živá Barbie Jessica Alves, ktorá bola v minulosti tiež mužom. Honza však na rozdiel od nej nepodstúpil také zákroky, ktoré by mu zdeformovali tvár ako Jessice.

