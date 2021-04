Samantha mala len 16 rokov a stále sa viezla školským autobusom, keď sa prvýkrát objavila v novinách polonahá. V 80. rokoch to bola zaručená cesta, ako zaujať masy, zviditeľniť sa a presláviť. Vďaka svojmu bujnému poprsiu a štíhlej postave zaujala Samantha natoľko, že sa na tretej strane denníka objavovala pravidelne. Postupne sa jej začali hrnúť ponuky od prestížnych pánskych magazínov, medzi ktorými nechýbal ani Playboy. Keď ju už väčšina sveta poznala ako sexsymbol, odštartovala aj svoju spevácku kariéru, v rámci ktorej sa v roku 2019 predviedla aj na Slovensku v Hniezdnom pri Starej Ľubovni.

Samantha Fox 1985 in Hanover Zdroj: profimedia

V roku 1986 vydala svoj prvý singel Touch me, ktorý sa okamžite objavil na prvých priečkach hitparád nielen v jej rodnej Británii. Úspech nasledovali aj ďalšie hity ako Nothing’s Gonna Stop Me Now, Naughty Girls (Need Love Too), Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) či I Surrender a zo Samanthy sa stala kráľovná diskoték. Blond kráske to však stále nestačilo, a tak sa postupne objavovala aj na televíznych obrazovkách ako moderátorka či účastníčka v reality šou.

Spevák Queen Freddie Mercury a speváčk Samantha Fox. Zdroj: www.vintag.es

Napriek tomu, že po jej zvodnom tele túžili muži po celom svete, o jej krivkách mohli len snívať. Samantha totiž veľmi skoro zistila, že namiesto mužov ju priťahujú ženy. Svoju lásku k nim však dlho tajila, no keď sa zamilovala do svojej manažérky Myry Strattonovej a ona jej lásku opätovala, už nebolo cesty späť.

Randiť začali začali v roku 2003 a v roku 2009 Samantha priznala, že sa zasnúbili. „Prvý rok, čo sme sa stretli, sme si obe dali tetovania na prsty, vedeli sme to, vedela som, že bude mojou spriaznenou dušou do konca života," prezradila. Bohužiaľ, ich šťastie trvalo krátko a Myra v roku 2015 podľahla rakovine prsníka. Na Samanthu sa však v roku 2018 predsa len znova usmialo šťastie a dnes je jej partnerkou o osem rokov mladšia dáma Linda Olsenová.