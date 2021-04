LACNÉ FOTOGRAFIE J.Lo: Preskočilo jej? Chcela byť neuveriteľne sexi, dopadlo to KATASTROFOU! ×

J.Lo sa v týchto dňoch nachádza v Dominikánskej republike, kde nakrúca svoj nový film Shotgun Wedding. Spoločnosť jej robí aj snúbenec Alex Rodriguez, s ktorým to má vo vzťahu ako na hojdačke. Na najnovších záberoch to však vyzerá tak, že to medzi nimi opäť škrípe a speváčka si to akoby kompenzuje sexi zábermi na sociálnych sieťach. Tie najnovšie jej, žiaľ, vôbec nevyšli!