Hollywoodsky herec a búrlivák, ktorý sa preslávil svojimi rolami vo filmoch Horúce strely, Čata alebo v seriáli Dva a pol chlapa, oslávil začiatkom septembra už svoje 55. narodeniny. Herec sa okrem svojich úloh preslávil aj zlou povesťou, alkoholizmom, drogovou závislosťou aj tým, že sa pre svoj promiskuitný život nakazil vírusom HIV. Po dlhej odmlke a liečbe hlási herec svoj veľký návrat. Slávneho fešáka by ste v ňom však hľadali márne.

Najväčší hollywoodsky búrlivák a milovník alkoholu Charlie Sheen (55) zmenil svoj život na nepoznanie. Populárny herec z kultového seriálu Dva a pol chlapa sa rozlúčil so závislosťou a hlási svoj veľký návrat. Choroba, alkohol, drogy a samotný dlhoročný životný štýl však zanechali na hercovi stopy. Zo sexi fešáka a miláčka žien je dnes celkom iný človek. Na to, že herec oslávil len 55. narodeniny pôsobí veľmi strhaným a unaveným dojmom.

Charlie Sheen bol sukničkárom nielen v seriáli, ale aj v skutočnosti. Zdroj: archív

Charlie Sheen sa okrem svojej hereckej kariéry preslávil aj úletmi so ženami, závislosťou od alkoholu či drog. Pre tieto prestrelky prišiel v roku 2011 aj o svoju úlohu Charlieho Harpera, pri ktorej si mnoho fanúšikov myslelo, že to vlastne ani hrať nemusel. Rovnako ako seriálová postava, aj on viedol búrlivý život slobodného mládenca.

Kontroverzná minulosť ho dobehla

Dnes je však všetkému koniec a z Charlieho je úplne nový muž. Namiesto vymetania barov sa teraz snaží pomáhať ľuďom, ktorí rovnako ako on prepadli závislosti a zničili si tým život a zdravie. Smutné je len to, že hercov životný štýl zmenila až strašná správa v roku 2015, keď zistil, že je HIV pozitívny. Až v tom momente sa začali jeho úvahy o skoncovaní so starým životom.

Anketa Spoznali by ste herca na nových fotografiách? Áno 91%

Nie, poriadne zostarol. 9% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Do tohto zdrvujúceho okamihu však viedol populárny herec šialený život. Okrem lacných žien, pornohviezd a modeliek sa v jeho posteli prestriedalo aj niekoľko transsexuálov, ktorí na svoju plastickú premenu ešte len čakali. Obrovský škandál prišiel aj v roku 2017, keď Charlieho Sheena obvinil herecký kolega zo znásilnenia. To sa malo odohrať v roku 1986 počas natáčania filmu Lucas. Jeho údajnou obeťou bol vtedy len 13-ročný herec Corey Haima. Ten však v roku 2010 zomrel na predávkovanie a Charlie všetky obvinenia poprel.