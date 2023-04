Keď Veľká noc, tak v podaní Heidi Klum (49) vo veľkom štýle. Nestarnúca modelka totiž opäť vábila nielen svojho manžela, ale aj fanúšikov. Najnovšie sa predviedla so zajačími ušami a ako inak, bez podprsenky.

Krásna a sexi modelka Heidi Klum ani zďaleka nepatrí do starého železa. Na Veľkú noc totiž opäť predviedla dokonalú postavu, ktorú by jej mohli závidieť mnohí.

Mama štyroch detí vábila nielen svojho mladého manžela Toma Kaulitza (33), ale i fanúšikov na Instagrame. V mininohavičkách a bez podprsenky zapózovala aj so zajačími ušami. S našpúlenou pusou tak poslala svojim verným podporovateľom srdečný pozdrav.

Heidi Klum síce zverejňuje fotografie svojho dokonalého tela často, no niet sa čo čudovať. Počas leta oslávi 50 rokov, no tento vek by jej tipoval len málokto. Navyše, na svojom zovňajšku pravidelné pracuje.

Heidi Klum je majiteľkou dokonalého tela. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cb73ULLuzPy/

Cvičí niekoľkokrát do týždňa a jedálniček si tak isto prísne stráži. Modelka tak patrí dodnes k jedným z najkrajších žien svetového šoubiznisu.

