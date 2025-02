FOTO Harry nedokáže Meghan vystáť: Bozky a lásku jej vôbec neopätuje: Pozrite, ako ju ponížil!

Medzinárodná športová udalosť pre vojnových veteránov, Invictus Games, sa tento rok zmenila na poriadnu telenovelu! Meghan Markle (43) sa totiž rozhodla ukázať celému svetu, že je do svojho manžela, princa Harryho (39), stále bezhlavo zamilovaná – no Harry sa tváril, že by sa najradšej prepadol pod zem. Zatiaľ čo Meghan hádzala zvodné pohľady a lepila sa po Harrym pri každej príležitosti, z USA na ňu zaútočil americký prezident Donald Trump!