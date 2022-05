Romantika, ako sa patrí! Hollywoodsky herec Mel Gibson v rámci svojej cesty po Európe navštívil počas uplynulého víkendu aj Prahu. V kockovanej košeli, čiernych nohaviciach a v šľapkách bez ponožiek si užíval krásy mesta. Herec podľa českého Blesku neváhal zablúdiť do malebných uličiek, na Karlovom moste sa zas kochal výhľadom na Vltavu a hlad nakoniec zahnal v jednej z najexkluzívnejších reštaurácií La Finestra in Cucina, v ktorej si večeru v minulosti vychutnal aj herec Orlando Bloom.

Desať nominácií a päť z nich premenili na sošky Oscara – to bol fenomenálny úspech historického filmu Statočné srdce. Zdroj: Profimedia

Predstaviteľ hrdinu snímky Statočné srdce je v Európe už nejaký čas. V prvej polovici mája bol vo Viedni, kde si podľa svojich slov užíval Mozarta, potom sa presunul do Budapešti, kde mal natáčanie kriminálnej minisérie The Continental. A uplynulý víkend strávil práve v Prahe, a to nielen pre natáčanie, ale aj ako medzizastávku pred odletom do Škótska, kam sa po 20 rokoch, čo tu natáčal Statočné srdce, vracia so svojou tolkšou, ktorá bude v Glasgowe 29. mája.

Mel Gibson, ktorý je deväťnásobným otcom, nebol v Česku prvý raz.

Ešte v roku 2014 bol hosťom Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, kde si z rúk prezidenta festivalu Jiřího Bartošku prevzal Krištáľový glóbus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. Ostáva už len dúfať, že jedného dňa zablúdi aj do našich končín.