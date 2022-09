Nemeckí milionári Geissovci to v uplynulých dňoch poriadne roztočili na vlastnom pivnom festivale Oktoberfest. Carmen (57) a Robert (58) sa akoby odtrhli z reťaze a fanúšikom ukázali, že napriek veku sa vedia stále zabaviť. No ich vyčíňanie sa nezaobišlo bez trapasov.

Festival Wiesn v Mníchove oficiálne odštartoval 17. septembra. Žiaľ, Geissovci v tom čase bývali v Monaku. Napriek tomu si dvojica televíznych reality hviezd zrejme nechcela dať ujsť párty náladu. Nakoniec sa ukázala na súkromnej oslave v štýle festivalu priamo v Monaku.

Manželia Geissovci. Zdroj: instagram @carmengeiss_1965

Milionárka Carmen sa pochválila tradičnými šatami s veľkým výstrihom, v ktorom predviedla svoje bujné poprsie, a na sociálnej sieti Instagram sa pochválila fotografiami s pivom v ruke a so širokým úsmevom. Aby potešila svojich fanúšikov, odhodlala sa dokonca vystúpiť na pódium a počas párty veselému davu aj zaspievala. Tomu, že je Carmen aj speváčkou, by sa však po jej výkone dalo sotva veriť. Milionárka na pódiu akosi nevládala s dychom a jej spev znel falošne ako na zlej karaoke párty. Ani to však Carmen nebránilo, aby si svojich päť minút slávy na pódiu vychutnala. Nadšený dav ju počas vystúpenia búrlivo povzbudzoval spolu s jej manželom Róbertom, ktorý sa očividne skvele zabával.

"Na Geissens Oktoberfeste vo Villa Geissini bolo výdatne. Mali sme naozaj zábavný a úžasný deň s našimi priateľmi a partnermi. Ďakujeme všetkým, ktorí urobili festival výnimočným. Všetci môžete vidieť, akú zábavu sme si užili," pochválila sa Carmen na sociálnej sieti Instagram.

Anketa Pristalo to milionárke Carmen v tradičných šatách? Áno 80% Nie 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Súkromný festival sa však nezaobišiel bez trapasu. O ten sa postaral samotný Róbert. Keď prišlo na rad tradičné čapovanie suda na Oktoberfeste, Robert trval na tom, že to urobí on. No veci sa zrejme nevyvíjali tak, ako si podnikateľ predstavoval. Na veľkú radosť jeho manželky Carmen, ktorá natočila Robertove nevydarené pokusy o čapovanie pivného suda. Namiesto v pohároch totiž skončilo pivo na zemi. Róbertovi sa čapovanie akosi nevydarilo. Ventil povolil a Róbert stál odrazu na pódiu v kaluži zlatistého moku. Čapovacie zariadenie sa síce snažil opraviť, no márne. Pivo mu prúdom stekalo po rukách na zem. "Toto sa úplne zvrtlo," zhodnotila zverejnené zábery Carmen. Čo poviete, vydaril sa Geissovcom ich súkromný pivný festival?

