Davina Geiss (19) sa narodila do života v luxuse. Jej otec Robert Geiss (58) je známy milionár a spolu s manželkou Carmen (58) zatiahli svoje dve dcéry Davinu a Shaniu aj do sveta reflektorov, keď boli ešte malými dievčatkami. Odvtedy sú ich životy ostro sledované, čo často zahŕňa aj ostrú kritiku ich správania či vzhľadu.

Svoje by o tom vedela povedať práve staršia Davina, ktorá je v poslednom čase terčom kritiky pre svoje módne kreácie. 19-ročná slečna sa totiž na sociálnej sieti Instagram rada pochváli svojou postavou v odvážnejších kúskoch. Niet sa teda čo čudovať, že hlavne ultra krátke šaty vyvolali aj vlnu kritiky. Davine to však žily netrhá, a tak si aj naďalej oblieka šaty, ktoré odhaľujú možno viac, ako by bolo vhodné.

Najnovšie sa na sociálnej sieti Instagram pochválila záberom v ultra krátkych šatách, ktoré jej mohli siahať tak maximálne tesne pod zadok. Viac ako dĺžka šiat však jedného z fanúšikov upútal detail na jej bruchu. "Vyzerá to tak, alebo čaká dieťatko?" komentoval jeden z fanúšikov. "To mi napadlo ako prvé," komentoval ďalší. Okamžite sa pod jej príspevkom rozpútala diskusia, či je Davina Geiss naozaj tehotná.

Davina však tieto dohady sama vyvrátila v rámci príbehu otázok a odpovedí na sociálnej sieti Instagram. Mladá Geissenka síce v budúcnosti deti nevylučuje, no ako sa fanúšikom priznala, momentálne nemá ani priateľa.

Kritika a zákaz od otca

Davina sa však nestretáva len s útokmi a kritikou od fanúšikov, ktorá ju často zraňovala. „Vyzerá veľmi arogantne,“ sťažoval sa fanúšik pod jedným z jej obrázkov na Instagrame. „Čo má byť na tom pekné? Absolútny priemer!“ hodnotil ďalší. Okrem takýchto nepekných komentárov od neznámych ľudí sa musela v minulosti vyrovnať aj s kritikou a zákazom od svojho otca Róberta.

Prezradila to v najnovšej epizóde svojho podcastu, v ktorom Geissovci hovorili o svojich obľúbených športoch. Davina Geiss prezradila, že kedysi veľa hrávala a bavil ju futbal. Potom veľmi nenútene uviedla: „Kým mi otec nepovedal, že už nemôžem hrať futbal pre moje lýtka. Nechcel, aby pribrali!"

Robert Geiss na jej obvinenia nič nepovedal – zdá sa, že stále reprezentuje svoj názor z tých čias. Davina Geiss prešla nakoniec z futbalu na jazz dance. To sa otcovi Robertovi muselo páčiť – je to predsa oveľa ženskejší šport. Pri tanci sa však Davine často točila hlava a sťažovala sa na problémy s krvným obehom. K futbalu sa však už po otcovom zákaze nevrátila.

