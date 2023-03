Angela Watson je americká herečka, speváčka a modelka z Danville v štáte Illinois, ktorá sa preslávila ešte ako detská hviezda v úlohe Karen Foster v rodinnom sitkome Krok za krokom. Televízna fiflena to však v živote nemala také ružové, ako jej postava. Zradili ju totiž jej najbližší, ktorí ju pripravili o majetok.

Kto by si nepamätal parádnicu Karen z populárneho rodinného sitkomu Krok za krokom, ktorú viac ako čokoľvek iné trápil jej vzhľad, nápadníci a či si vlasy prečeše presne stokrát.

Staci Keanan a Angela Watson, ktoré v sitkome Krok za krokom stvárnili Danu a Karen. Zdroj: Profimedia

Televíznu krásku stvárnila herečka a modelka Angela Watson, ktorá v novembri oslávila už svoje 47. narodeniny, no mnoho fanúšikov by ju už ani nespoznalo. Oproti svojej televíznej postave dáva dnes totiž prednosť prirodzenej kráse. V živote to však nemala ružové a prišla takmer o všetko.

