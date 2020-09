Už ako tínedžer bojoval s alkoholizmom, keď mal 20, musel ísť pre kokaínovú závislosť na odvykačku. S políciou sa zaplietol, aj keď raz ukradol Mercedes, nehovoriac o tom, že u neho našli aj nelegálne držanú zbraň...

Teraz si však drsne vyzerajúci svalovec Tom Hardy zrejme užije rýchlych áut a zbraní až-až! Práve jeho totiž údajne obsadili ako nového Jamesa Bonda, ktorý by mal po 15 rokoch prevziať žezlo po Danielovi Craigovi (52). Hardy (43) nepatrí medzi najmladších kandidátov na rolu agenta 007 – na porovnanie, najslávnejší Bond Sean Connery s vodkou a martini sekol ako 41-ročný.

Práve Hardyho údajne obsadili ako nového Jamesa Bonda, ktorý by mal po 15 rokoch prevziať žezlo po Danielovi Craigovi (52). Na fotke s partnerkou Charlotte Riley. Zdroj: Getty Images

Stávky na to, kto bude novým britským superšpiónom, sú už uzavreté a Hardy má podľa bookmakerov šancu 1:1, pričom viac než polovica fanúšikov hlasujúcich v ankete by najradšej videla práve jeho, ako sa preháňa v Aston Martine a zachraňuje svet.

Anketa Čo hovoríte na Toma Hardy ako nového Jamesa Bonda? Perfektná voľba! 38%

Bude dobrý Bond, ale sú aj vhodnejší herci. 8%

Vôbec sa mi na Bonda nehodí... 54% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Dvakrát ženatý Hardy sa nikdy netajil tým, že by chcel byť novým Jamesom Bondom. Kvalifikovaný nepochybne je: aj vďaka statnej postave si zahral v Temnom rytierovi Batmanovho úhlavného nepriateľa Banea.

V najnovšom pokračovaní série Šialený Max zasa stvárnil titulnú postavu postapokalyptického pištoľníka, ktorý to vie s rýchlymi autami – a to je určite niečo, čo sa Hardymu ako novému Bondovi zíde.

Oficiálne ešte meno nového Jamesa Bonda ohlásené nebolo. Pôvodne sa tak malo stať v novembri, keď sa do kín dostane Craigova posledná bondovka s podtitulom Nie je čas zomrieť (No Time to Die). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je však možné, že Hardy bude musieť držať bobríka mlčanlivosti až do roku 2021.

