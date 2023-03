Dana Foster patrila rozhodne medzi obľúbené postavy rodinného sitkomu Krok za krokom. Svojím zmyslom pre humor, drzosťou a premúdrelosťou pomotala hlavu aj seriálovému Kouďákovi, ktorý v sitkome bojoval o jej srdce.

Herečku Staci Keanan si Slováci obľúbili hlavne vďaka jej úlohe drzej Dany Foster. Zdroj: Imdb

Na televíznych obrazovkách stvárnila herečka Staci Keanan postavu cieľavedomej Dany Foster, ktorá zbožňovala školu a netajila sa veľkými vyhliadkami do budúcnosti. Predstaviteľka seriálovej Dany od stvárnenej postavy nemá ďaleko a jej život je plný zaujímavostí, o ktorých ste pravdepodobne ani netušili.

Ruské korene a skutočné meno

Staci Keanan sa narodila v Devone v Pensylvánii ako dcéra Jacqueline (rodenej Love) a Irva Sagorského. Po rodičoch má teda herečka ruské korene a jej skutočné meno je Anastasia Love Sagorsky.

Zdroj: Imdb

Už v piatich rokoch začala s modelingom a objavila sa v tlači, rozhlase a televízii vrátane televíznych reklám na My Little Pony, Burger King či Hershey's Kisses. V mladosti sa Anastasia presťahovala so svojou matkou a sestrou do New Yorku, kde si zmenila meno na „Staci Love“. V televízii debutovala v roku 1987 v miniseriáli I'll Take Manhattan.

