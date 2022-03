FOTO Divoká OSCAROVÁ afterparty: Repujúci Will Smith a tieto krásky to roztočili polonahé! ×

Čo by to bolo za udeľovanie Oscarov, keby sa nekonal tradičný večierok Vanity Fair Oscar Party. Práve afterparty je miestom, kde sa celebrity vedia po odovzdávaní cien každoročne odviazať a odtrhnúť z reťaze. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Na Vanity Fair Oscar Party sa to len hemžilo odvážnymi modelmi.