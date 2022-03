Facka Smitha sa zapíše do HISTÓRIE: Toto sú TOP trapasy na OSCAROCH za posledných 90 rokov!

Oscary, to nie sú len nablýskané večerné róby a odovzdávanie zlatých sošiek do rúk víťazom. Ceny americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa vyhlasujú už 94 rokov a za ten čas sa priamo pred kamerami udialo množstvo kontroverzných momentov, na ktoré by celebrity najradšej zabudli.