Deti princa Williama a Kate Middletonovej sa pripojili k spoločnému vzdelávaniu v novej súkromnej škole v Berkshire po tom, čo si pár zriadil nový domov v Adelaide Cottage vo Windsorskom parku. Na fotografiách zverejnených pri príchode rodiny vyzerali súrodenci z Cambridge sebavedomo a šťastne, keď prišli pripravení na 90-minútové stretnutie pre nových žiakov a ich rodiny.

Na archívnej snímke z 5. júna 2022 britský princ William, jeho manželka Kate, vojvodkyňa z Cambridgu, ich tri deti zľava princ George, princezná Charlotte a princ Louis. Zdroj: Chris Jackson

Zdroj z okolia páru pre Daily Mail povedal: „Keď vystúpili z auta, boli nadšení od vzrušenia. Bolo to také sladké. Vôbec nepôsobili nervózne. Všetko to bolo také uvoľnené. Sú to úžasné deti.“ Kate sa usmievala, keď kráčala po ceste ruka v ruke s princom Georgeom a princom Louisom, ktorí boli obaja oblečení v školskej letnej uniforme. Na sebe mali svetlú kockovanú košeľu a tmavé krátke nohavice. Princ William pôsobil rovnako šťastne, keď kráčal so svojou dcérou princeznou Charlotte, ktorá bola oblečená v modro-bielych károvaných letných šatách.

William nazval svoje deti „celý gang“, keď ich viedol po schodoch veľkého bieleho vidieckeho sídla z 19. storočia, zatiaľ čo princ George, Charlotte a Louis povedali, že sú „nadšení“, že začínajú v novej škole. Zdroj uviedol, že deti z Cambridge boli „obzvlášť šťastné“, že budú prvýkrát chodiť do rovnakej školy.

Anketa Ktoré z detí Kate a Williama vyzeralo v prvý školský deň najrozkošnejšie? Princezná Charlotte 33% Princ George 33% Princ Louis 34% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O Williamovi a Kate bolo známe, že si dali záležať na výbere prírodnej prípravnej školy Lambrook s 52 akrovými pozemkami, kde ich jeden školský rok pre ich tri deti bude stáť 50-tisíc libier ročne. Nová škola je súčasťou ich nového života na vidieku v skromnejšom dome bez služobníctva v blízkosti sídla kráľovnej Alžbety. Kate a William sa snažia o to, aby ich deti vyrastali v zdravšom prostredí mimo pozlátka kráľovského dvora.

