Kedysi boli Mary-Kate a Ashley Olsenové vzorom a idolom mladých dievčat. Už od útleho veku nakrúcali jeden film za druhým, v hračkárstvach sa predávali bábiky s ich podobizňou či oblečenie, kozmetika a doplnky pod ich vlastnou značkou.

Dnes je na kedysi slávne a krásne dvojičky doslova žalostný pohľad. Obe dievčatá si v uplynulých rokoch prešli náročnými psychickými problémami či poruchami príjmu potravy. Mary-Kate dokonca nezvládla neustále porovnávanie s jej sestrou Ashley a aby sa odlíšila, zverila sa do rúk plastických chirurgov. Výsledok jej premeny je však viac ako desivý. Dvojičky sa pritom na verejnosti bok po boku objavujú veľmi sporadicky a na verejné akcie či odovzdávania cien už zavítajú len výnimočne.

O to smutnejší pohľad sa tak naskytol fanúšikom 8. septembra v New Yorku, keď si Mary-Kate a Ashley dopriavali šálku kávy spolu s cigaretkou v ruke. Obe dievčatá mali pritom strapaté vlasy, oblečené boli ležérne, tvár im zakrývali slnečné okuliare a pohľad na ich vychudnuté ručičky doslova naháňal strach. Ktovie, či sa kedysi slávne dvojičky dajú ešte do poriadku a ohlásia veľký návrat na filmové plátna. Zatiaľ to však vyzerá, že na hollywoodsky život v pozlátke rezignovali a utiahli sa do súkromia.

