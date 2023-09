Niektoré dieťa sa rodičom podarí viac, niektoré menej. Svoje by o tom vedel rozprávať aj jeden z najslávnejších režisérov všetkých čias. Mikaela, ktorú si Steven Spielberg s manželkou Kate Capshaw (69) adoptovali ešte ako malé dievčatko, sa o svojej novej kariére začínajúcej pornohviezdičky rozhovorila pre portál The Sun.

V rozhovore sa označila za sexuálne stvorenie a vysvetlila, že túži nájsť spôsob, ako zarábať na svojom tele, pretože ju frustrovala práca v tradičnejšom odvetví, ktorá neuspokojovala jej dušu.

Rovnako v minulosti priznala, že nová kariéra herečky pre dospelých jej dala pocit posilnenia a sebavedomia, ktorý si nikdy nemyslela, že by mohla mať. Začínajúca pornohviezda odhalila, že v detstve bola sexuálne zneužívaná, čo neskôr vyvolalo celý rad problémov s duševným zdravím.

Obaja adoptívni rodičia, ktorí poznajú drsné pozadie jej minulosti, ju v kariérnom sne plne podporovali, čo vyvolalo množstvo otázok najmä zo strany verejnosti.

Exotická kráska, ktorá okrem iného bojovala s problémami s alkoholom a drogami priznala, že jej práca pomáha prekonať démonov minulosti a napĺňa jej vnútro. Pre zahraničný denník The Sun dokonca priznala, že ak by s prácou nezačala, bola by pravdepodobne mŕtva. Na svetlo sveta sa však vynorili nové informácie a zdá sa, že slávni rodičia zostali celkom zaskočení. Mikaela si totiž založila svoj účet na OnlyFans a zdieľa obsah, ktorý je tak trochu silná káva zjavne aj pre režiséra fantasy filmov.

Potom, čo sa svetové média pustili aj do samotného Spielberga sa Mikeala vyjadrila na adresu svojej kariéry celkom jednoznačne: „Moji rodičia, napriek tomu, čo ľudia napísali, nie sú v rozpakoch. V skutočnosti tak trochu očakávali, že to bude moja kariéra... nejaký druh umenia outsidera... alebo tabuizované umenie, pretože vždy vedeli, že som tak trochu neurotická." Podľa zahraničných médií však o kariére pornohviezdy bola medzi rodičmi dohoda, že nič z toho neprekročí stanovené medze, zdá sa však, že Mikaela ich nielen prekročila, ale i niekoľkokrát znásobila.