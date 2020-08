Nebolo to tak dávno, čo pri talianskom jazere Como nasnímali paparaci herca Vincenta Cassela s mladšou dcérou na dovolenke. Okrem relaxu ich však do týchto končín zaviedli aj pracovné povinnosti. Jeho staršia dcéra Deva, ktorú má s herečkou Moniccou Bellucii, fotila reklamnú kampaň pre značku Dolce & Gabbana. Devu si najskôr zobrali do parády vizážisti, potom ju navliekli do dvojdielnych plaviek a fotografovali na člne neďaleko pobrežia. Reakcia na odvážne snímky však na seba nenechala dlho čakať.

15-ročná Deva je podľa niektorých na fotenie v dvojdielnych plavkách ešte primladá. Pred fotoaparátom totiž hádzala jednu zvodnú scénu za druhou, čím si od fanúšikov slávnej matky vyslúžila poriadnu dávku kritiky. Na druhú stranu je však možné, že fotografie budú vo finálne decentné a Deva na ich nebude pôsobiť príliš vyzývavo. So značkou Dolce & Gabbana totiž nespolupracovala prvýkrát a doposiaľ sa jej fotografie stretli iba so samou chválou.

