FOTO Dcéra Johnnyho Deppa na Slovensku: Intímnosti s frajerkou pred stovkami divákov

Síce mal ikonický herec Johnny Depp (60) vystúpiť na Slovensku aj so svojou kapelou, koncert sa deň pred podujatím zrušil. Najnovšie však do našich končín zavítala jeho dcéra Lily-Rose (24), ktorá si so svojou frajerkou užívala na známom festivale.