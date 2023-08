Lily-Rose Depp (24) sa v stredu objavila v Santa Monice v spoločnosti raperky 070 Shake. Herečka si s priateľkou podľa britského denníka Daily Mail vyrazila do reštaurácie Giorgio Baldi, ktorá je obľúbená medzi celebritami.

Lily-Rose, ktorá sa v posledných mesiacoch preslávila najmä svojou rolou v kontroverznom seriáli Idol, kde si zahrala hlavnú úlohu speváčky Jocelyne po boku speváka The Weeknda, sa nebála ukázať svetu svoju štíhlu postavu v jednoduchom čiernom tričku a v dlhej sukni, ktorá obopínala jej nohy. S raperkou 070 Shake - vlastným menom Danielle Balbuenovou - sa počas cesty do reštaurácie a neskôr do auta držali blízko pri sebe.

O vzťahu dvojice sa špekulovalo už od januára tohto roku. Lily-Rose však neskôr v máji potvrdila ich lásku, keď zdieľala na svojej sociálnej sieti fotografiu, ku ktorej napísala, že sú už štyri mesiace spolu.

Lily-Rose (vpravo) potvrdila vzťah raperkou fotkou, ako sa vášnivo bozkávajú. Zdroj: https://www.instagram.com/lilyrose_depp/

Lily-Rose si vyrazila na romantickú večeru iba pár dní po tom, čo sa objavili informácie o zrušení koncertu jej otca s kapelou Hollywood Vampires v Budapešti. Podľa českého Blesku Johnny Depp nájdený vo svojej hotelovej izbe v Budapešti v bezvedomí. Podľa maďarských médií za jeho stavom stála príliš divoká predošlá noc.

Johnnyho Deppa v jeho hotelovej izbe v maďarskej metropole našli bez známok vedomia. Našťastie však všetko nasvedčuje tomu, že nešlo o vážnejší zdravotný problém. Herec a hudobník sa podľa všetkého v Maďarsku jednoducho len odrovnal na príliš bujarom večierku.

