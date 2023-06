Americká rocková skupina Hollywood Vampires vydala vyhlásenie o svojom turné na rok 2023. Hviezdna kapela pozostávajúca zo zvučných mien ako Alice Cooper, Johnny Depp a Joe Perry zavíta počas leta na Slovensko.

Ako však už pri veľkých hviezdach býva zvykom, požiadavky, ktoré si kapela stanovila, sú viac-menej zaujímavé a prinajmenšom nevšedné. Skupina si dopredu vyžiadala mapu celého areálu s pozíciami bezpečnostných zložiek, únikových východov a pozíciami ochrankárov. To však zďaleka nie je všetko.



Hudobníci a ich manažment trvajú na veľkej bezpečnosti, a keďže ide o hviezdy svetového formátu, ochrankári musia stáť aj pri šatni. Celý areál bude z bezpečnostných dôvodov rozdelený na viac častí, aj parkovisko bude oddelené vnútorným plotom od priestoru na konanie

samotného koncertu. Nevšedné však je, že samostatnú ochranku chcú aj k svojim gitarám.

Kapela Hollywood Vampires vystúpi na Slovensku. Hviezdy Johnny Depp tiež. Očakávaná účasť je až 50 000 fanúšikov. Zdroj: profimedia

Ak by chcel nejaký fanúšik obdarovať členov skupiny alebo samotného Deppa, musel by ísť najprv do kancelárie tourmanažéra. Následne sa dar preverí trojfázovou previerkou, a to u SK ochranky, ochranky skupiny a nakoniec u tourmanažéra.

Najväčšou požiadavkou je však sanitka, ktorá musí byť pred aj po koncerte k dispozícii s pripraveným kyslíkom (pre prípad núdze), a celá skupina bude mať policajný sprievod.

Johnny Depp a Alice Cooper to už o pár týždňov rozbalia so svojou kapelou aj na Slovensku. Zdroj: gettyimages

Hlavnou doménou ,,hollywoodskych upírov“ je oslava 70. rokov a hitov, ktorých autori už nie sú medzi nami. Rocková banda vznikla v roku 2012 a teší sa nadmernej popularite nielen v Amerike, ale i na európskom trhu. Fanúšikovia megahviezd si tak prídu na svoje. Kapela sľubuje poriadnu rockovú nádielku a odznejú hity ako Heroes či Who Is Laughing Now.