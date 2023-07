Slávna dcérka Johnnyho Deppa (24) sa erotiky nebojí! V novom seriáli The Idol sa objavila vo viacerých pikantných scénach úplne nahá a dablérku rázne odmietla. Ktovie, čo jej na to doma povedal otec...

Kariéra dcérky Johnnyho Deppa (60) a francúzskej speváčky Vanessy Paradis (50) sa v posledných rokoch raketovo rozbehla. V najnovšom seriáli The Idol stvárnila mladú muzikantku Jocelyn po boku speváka Abela Makkonen Tesfaye (33), známeho ako The Weeknd.

Lily-Rose s mamou a bývalou ženou Johnnyho Deppa, Vanesou Paradis. Zdroj: gettyimages

Ako vychádzajúca hviezdička sama pre magazín People priznala, s nahotou nemá žiadny problém. Podľa jej slov pomáhať vyjadriť posolstvo seriálu o mladej popovej speváčke, ktorá sa hľadá vo veľkom svete: "Myslím si, že občasná nahota postavy fyzicky odzrkadľuje nahotu, ktorú na nej emocionálne vidíme."

V seriáli sa to horúcimi scénami len tak hemží, no Lily-Rose nemala problém sa vyzliecť donaha pri žiadnej z nich. Dokonca odmietla dablérku, ktorú jej producenti ponúkli a tvrdí, že takéto "naturálne" natáčanie je pre ňu terapeutické.

Podľa režiséra práve nahotu ľudia chcú vidieť, veľa nahoty!

K herečkinej nahote vo filme sa vyjadril aj samotný režisér Levinson: "Je to niečo, čo ľudí upozorňuje, je to to, čo priťahuje publikum".

"Práve to priťahuje predstavivosť. A myslím si, že je to veľmi pravdivé, pretože to dnes robí takmer každá popová hviezda," narážal Levinson na odhaľovanie tela na verejnosti.

Čo na to jej slávni rodičia? Pokračovanie na ďalšej strane>>