Napriek tomu, že má slávna dvojica viac ratolestí, média najviac zaujíma práve Shiloh, ktorá od malička púta pozornosť svojím vzhľadom. Niekedy sa podobala na svojich bratov viac, akoby bolo možno treba a najnovšie šokovala verejnosť zostrihom, ktorý má od ženskosti poriadne ďaleko.

O výzore mladej tínedžerky sa toho popísalo neúrekom, najprv vyzerala ako chlapec a neskôr sa zmenila na dámu. Najnovšie však opäť prejavila svoje chlapčenské chúťky a nechala sa vystrihať takmer dohola.

Nie je to však prvá zmena imidžu na mužské pohlavie. Keď mala 4 roky údajne požiadala rodičov, aby jej ostrihali vlasy a neskôr Shiloh chcela, aby ju volali John. Zjavne má teda problém s akceptovaním svojho pohlavia a jej všemožné zmeny prichádzajú s narastajúcim vekom ešte viac.

Anketa Na koho sa podľa vás Shiloh podobá viac? Angelina Jolie 0% Brad Pitt 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Len pred pár dňami bola prichytená na nákupoch so zmenením imidžom. Na krásne dievčatko sa už ani zďaleka nepodobá a hoci zdedila krásu hlavne po slávnej mame, momentálne to až tak nevidno. Ohľadom celej zmeny jej imidžu je však dôležité to, že sa ona cíti dobre a evidentne jej to prospieva.

Prečítajte si tiež: