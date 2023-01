Dcéra hollywoodskeho sukničkára Charlieho Sheena a herečky Denis Richards Sami má len 18 rokov, no už v takom mladom veku si na živobytie zarába svojím telom. Len pred pár mesiacmi obletela svet šokujúca správa, keď si mladá žena založila účet na platforme pre dospelých Only Fans. Dnes sa už veselo zoblieka a ukazuje svoje telo.

Mozole od práce predsa nie sú sexi! Týmto mottom sa riadi aj 18-ročná dcéra herca Charlieho Sheena (56) a herečky Denise Richards (51), ktorá si našla ľahšiu cestu k slušnému zárobku. Pred časom na svojom instagramovom účte oznámila, že si zakladá účet na platforme pre dospelých Only Fanf. Jej rodičia z toho spočiatku nadšení rozhodne neboli, no časom sa rozhodli dcéru podporiť a trochu usmerniť, aby neurobila nič, čo by mohla v budúcnosti ľutovať.

Neubehlo veľa času a Sami sa fanúšikom pochválila nádielkou sexi fotografií, na ktorých odhalila svoje telo.

Sami Sheen oslávila Vianoce pózovaním iba v bielych bikinách, chlpatých čižmách a mikulášskej čiapke na sociálnych sieťach. Sami zdieľala koketné, no zároveň slávnostné zábery na Instagrame v utorok s vtipným popisom: „Grinch mi tento rok ukradol oblečenie.“

Otec Charlie pôvodne kritizoval rozhodnutie svojej dcéry pripojiť sa na sexi sociálnu platformu založenú na predplatnom a v júni pre Page Six povedal: „Teraz má 18 rokov a žije so svojou matkou. Toto sa nestalo pod mojou strechou." Dohováranie však zjavne nepadlo na úrodnú pôdu. Jedno sa však musí nechať. Štíhle telo zdedila sexi blondínka očividne po slávnej mame.