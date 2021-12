Čaru plastických operácií podľahla aj 21-ročná modelka z New Yorku Candice Kloss, ktorá sa stala posadnutou svojím vzhľadom. Kedysi prirodzená kráska zatúžila po vzhľade bábiky, a tak na svoju premenu minula tisícky dolárov. Dnes by ju na fotografiách nespoznala už ani vlastná mama.

Dvadsaťjedenročná modelka Candice Kloss z New Yorku je posadnutá svojím vzhľadom. Zhruba pred dvoma rokmi začala svoju premenu na bábiku Barbie, ktorá ju vyšla na neuveriteľných 15-tisíc dolárov. Teraz si však uvedomila, že si ani nepamätá, ako pôvodne vyzerala, a chce sa všetkých výplní zbaviť a získať tak späť prirodzený vzhľad. Zaujímavý v súvislosti s touto nerozhodnou dievčinou je fakt, že má IQ 137. V roku 2017 bola vďaka výške svojho IQ dokonca zapísaná do Mensy.

Ako inak, Candice si napriek svojej inteligencii zarába hlavne svojím vzhľadom, a to vďaka platforme OnlyFans. So svojou inteligenciou sa však podľa vlastných slov radšej nechváli. „Naozaj to ľuďom nehovorím,“ povedala. „Niektorí z mojich blízkych priateľov o tom vedia, ale keďže sme si takí blízki, nemyslím si, že to zmení ich názor na mňa,“ povedala o svojom členstve v Mense modelka pre denník Mirror.co.uk.

„Myslím si, že muži sú určite prekvapení, keď to zistia. Niektorým to pripadá sexi, ale iným to z nejakého dôvodu pripadá odstrašujúce," dodala na záver.

