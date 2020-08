FOTO charity v podaní Meghan: Ovešaná zlatom a v polopriesvitnej košieľke pomáhala chudobným

Posledné týždne kráľovskí odpadlíci Harry a Meghan zhľadúvali nové „hniezdočko lásky“, kam by sa mohli presťahovať z prenajatej vily hollywoodskeho producenta Tylera Perryho. Lov na nový domov bol nakoniec úspešný a po tom, čo manželia kúpili zámok so 16 kúpeľňami, opäť vyrazili do ulíc Los Angeles pomáhať tým menej šťastným.