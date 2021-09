Belgickom a Českom otriasol v uplynulých mesiacoch pornoškandál. Do krásnej rodáčky z českého Jablonného nad Orlicí a herečky pre dospelých Eveline Dellai (28) sa zapozeral belgický premiér Alexander de Croo (45). Na tom by nebolo nič hrozné, ak by vysoko postavený politik nebol ženatý a nemal dve deti.

Titulky českých a talianskych médií zapĺňa uplynulé týždne pornoškandál belgického premiéra Alexandra de Croa, ktorý sa už vlani zapozeral do sexi herečky pre dospelých, ktorá už roky žije a pracuje v Taliansku. Svetlovlasá kráska, ktorá odpálila pornokariéru spolu so svojou sestrou dvojičkou, pochádza z malého českého mesta Jablonné nad Orlicí. Jej otec je Talian a mama Češka a v spomínanom meste vlastnia pizzeriu.

Zdroj: twitter @Alexander de Croo

Ženatý premiér skontaktoval sexi krásku prostredníctvom mobilnej aplikácie Whatsapp. "Ahoj, zlato, viem, že si 24. novembra v Belgicku, to je skvelé! Myslíš, že by sme si mohli dohodnúť stretnutie na pondelok 25.?" Samotná herečka priznala, že ju premiér skontaktoval, na aký účel sa však chcel stretnúť, odmietla komentovať. "Neviem, ako získal moje číslo, ale písal mi mnohokrát," citoval Eveline Dellai taliansky magazín Men on Wheels.

Zdroj: instagram @Eveline Dellai

Podľa jej slov spočiatku ani netušila, kto jej vlastne píše. Denne ju totiž oslovia desiatky mužov, ktorí majú záujem o stretnutie so slávnou pornohviezdou. Celá aférka premiéra by sa bola možno zamietla pod koberec, ak by však v Belgicku nevyšla kontroverzná kniha De doodgravers van België, teda Hrobár Belgicka, ktorú napísal novinár Wouter Verschelden. Práve v nej sa píše o premiérovi zapozeranom do kontroverznej krásavice. Škandál vyvolal v krajine zmietanej krízou a pandémiou poriadnu vlnu kritiky.

Ako však uviedla krásna pornohviezda, s Alexandrom k osobnému stretnutiu vraj nikdy nedošlo. Priznala však, že by nebola vôbec proti, keďže práve mocní muži jej imponujú zo všetkých najviac. O tom, čo zaujalo premiéra na sexi kráske, je očividne zbytočné polemizovať. Eveline sa totiž môže pochváliť poriadne sexi telom, krásnou tvárou, dokonalým zadkom a v neposlednom rade aj odvážnymi sexuálnymi kúskami, ktoré predvádza vo filmoch pre dospelých.

