Trvalo mu pomerne dlho, kým si uvedomil svoju orientáciu, no teraz sa k nej už bez problémov verejne priznáva. Dokonca zdieľa na svojom instagramovom profile množstvo spoločných fotografií so svojím priateľom: “Oženil som sa, narodil sa mi syn a pomerne po krátkom čase som sa rozviedol. Ten čas, keď som bol sám, som využil na to, aby som si v tom urobil jasno,” priznal.

Rodina to prijala Jeho syn bude mať onedlho trinásť rokov a nevadí mu, že má jeho otec priateľa. Na to, že je jeho otec inak orientovaný prišiel už keď mať len päť rokov: “Keď som ho raz mal na víkend, načapal ma s vtedajším partnerom, keď sme si dávali pusu. Tak prišiel kolobeh vysvetľovania, že je to normálne, keď sa majú dvaja chalani radi. Myslím, že to celkom rýchlo pochopil,” dodal český moderátor. Len nedávno sa aj moderátor politickej relácie televízie TA3, Richard Dírer, v živom vysielaní priznal, že je gay.