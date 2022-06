Mexická speváčka Yrma Lydya sa v apríli obrátila na právnikov ohľadom rozvodu so svojím 79-ročným manželom Jesúsom Hernándezom. Dôvodom malo byť domáce násilie, ktoré na nej manžel páchal. Ako dôkaz poskytla speváčka fotografie jej tváre s podliatinami po bitke. Napriek tomu sa speváčka údajne pokúsila so svojím mužom udobriť. V tom čase ani netušila, že jej manžel sa odhodlá k ešte ohavnejšiemu činu.

Zdroj: instagram @yrma_lydya

Vo štvrtok 23. júna došlo v reštaurácii Suntory v štvrti Del Valle v Mexiko City k neuveriteľne brutálnemu zločinu. Jesús Hernández Alcocer (79) tam zavraždil svoju mladú manželku, pôvabnú mexickú speváčku Yrmu Lydyu Gamboaovú (†21). „Muž tromi výstrelmi usmrtil svoju manželku. Už je zadržaný spoločne s ďalšou ženou, ktorá ho sprevádzala,“ potvrdil pre médiá Omar Garcia Harfuch, šéf bezpečnosti v Mexico City.

Žena, ktorá bola spoločne s Alcocerom odvedená do väzenia, je tiež vyšetrovaná - podľa svedkov to bola práve ona, kto podal zbraň páchateľovi. Ten ju obrátil proti Yrme a niekoľkokrát na ňu vystrelil. Tri projektily zasiahli cieľ, z toho jeden výstrel mieril priamo do tváre.

Niekoľko hodín po zločine sa speváčkin manžel priznal polícii a uviedol, že hádku, ktorá mala také tragické vyústenie, vyvolala jeho žiarlivosť a údajné nevery Yrmy, ktorá sa začínala úspešne presadzovať vo svete šoubiznisu. Rovnako mali riešiť prípadnú manželskú odluku - načo sa muž rozčúlil k nepríčetnosti.

Zdroje z okolia začínajúcej speváčky pre tvnotas.com uviedli, že sa Alcocer už v minulosti správal násilnícky voči svojej mladej manželke.