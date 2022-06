V súčasnosti prežíva Lívia Bielovič príjemné obdobie napriek tomu, že po jej boku absentuje partner. „Žijem s dcérou a so psíkom jorkšírskym teriérom. Ich láska ma robí veľmi šťastnou. Muži sú veľmi príjemný element na rozptýlenie, ale už by som si k sebe asi žiadneho nenasťahovala,“ vyhlásila pred nami. Netají, že rozvod a rozchody, ktoré prežívala, v nej zanechali nepríjemné spomienky a bolesť.

Jedinou výhodou je, že z prežitých emócií čerpá pri stvárnení svojich postáv. Občas ju však pohltia viac, ako by si priala. Prišlo k tomu aj pri najemotívnejšej, poslednej časti seriálu Druhá šanca, kde jej išlo o život. „Keď študujem svoju rolu, robím si psychoanalýzu. Často do nej vkladám vlastné prežité veci, no teraz sa stalo, že som stratila odstup. Tak ma to zomlelo, že som začala plakať. Prepojil sa súkromný život s prácou a začali mi tiecť krokodílie slzy. Vtedy prišiel môj seriálový exmanžel Janko Koleník a silno ma objal. Urobilo mi to veľmi dobre. Potrebovala som sa vyplakať.“

Emocionálne vypätie vyplynulo najmä zo spomienok, ktoré má na nevydarené manželstvo a rozvod. V zložitom období sa dostala dokonca do nemocnice, dôvodom bolo maximálne vyčerpanie organizmu. „Bolo to veľmi citlivé. Odvahu na rozvod som zbierala celé roky. Keď sme sa brali, ľúbili sme sa, no boli sme veľmi mladí. Vedela som od začiatku, že to nie je to pravé, no bola medzi nami silná fyzická príťažlivosť. Teraz už, samozrejme, viem, že to nestačí, a vo vzťahu uprednostňujem iné veci.“

Keď Lívia oznámila manželovi, že sa chce rozviesť, vzťah sa snažil zachrániť. „Prvýkrát v živote mi priniesol veľkú kyticu ruží. Prijala som ju, poďakovala, no vysvetlila som mu, že kvety náš krach nevyriešia a cesta späť už nie je. Jeho ego bolo veľmi ponížené. Trinásť rokov som sa o všetko starala, do toho som robila kariéru, no necítila som sa milovaná. Ak by som v tom vzťahu ostala, tak len kvôli dcére. Ale uvedomila som si, že aj Beky našimi nezhodami trpela. Tak som teda zariskovala a odišla. V jednej ruke igelitka, v druhej dieťa... Bol to veľký risk, no neľutujem to,“ tvrdí rezolútne.