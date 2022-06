Baby z Hriešneho tanca sa rozčertila: Slová o romániku s Deppom! TAKTO sa k nej Johny správal ×

Herca Johnnyho Deppa zoznámil s Jennifer Grey agent a chvíľku to vyzeralo tak, že z toho bude osudová láska. Po pár dňoch randenia šokovali verejnosť informáciou, že sa zasnúbili. To bolo v roku 1989, teraz je už každému jasné, že to bol len románik, ktorý nemal perspektívu.