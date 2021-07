Život v kráľovskej rodine obalený pozlátkom nie je vôbec taký čarovný, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Svoje by o tom vedeli povedať princ Harry, William aj jeho 8-ročný syn George, o ktorého budúcnosti sa práve rozhoduje. Napriek tomu, že len včera dovŕšil osem rokov, podľa tradície by ho mala čakať nová výzva v podobe internátnej školy, kam poslali v jeho veku aj princa Williama.

S dovŕšením 8. roku života britského princa Georgea sa objavili dohady o tom, či bude nasledovať rodinnú tradíciu alebo ho rodičia Kate a William ušetria skorého odlúčenia od domova a súrodencov. V jeho veku totiž princovia Harry a William opustili Londýn a svoje detské izby v paláci vymenili za skromné izbičky v internátnej škole Ludgrove v Berkshire.

Princ George oslávil 8. narodeniny. Zdroj: instagram

Minulý mesiac denník The Daily Mail informoval, že vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea sa pýtali na školy v Berkshire pre svoje deti. Napriek tomu, že škola, ktorú aktuálne navštevuje princ George aj jeho mladšia sestra princezná Charlotte, je určená pre deti do 13 rokov, je veľmi pravdepodobné, že Kate a William budú chcieť pokračovať v rodinných tradíciách a princa Georgea predsa len pošlú do internátnej školy na vidieku.

Škola je obklopená prírodou a zeleňou. Zdroj: twitter, archív, .ludgrove.net

A ako to vyzerá za múrmi školy, ktorú navštevoval princ William a ktorá sa možno stane novým domovom princa Georgea? Kamenné múry, malé zdieľané izby a kopa zelene. Prezrieť si ju môžete v galérii článku.