Stará láska veru nehrdzavie! Bývalí zaľúbenci Bradley (48) a Irina Shayk (37) sú toho dôkazom. Zbohom si dali už pred štyrmi rokmi, no fotografi ich načapali, ako sa objímajú na výlete v Benátkach.

Fotky, ktoré obleteli svet, vyvolali vo fanúšikoch fešného Bradleyho a krásnej Iriny mnohé otázky. Dvojica spolu chodila od roku 2015 do 2019 a bola obrazom dokonalého hollywoodskeho páru.

Minulý víkend si vyrazili na výlet po talianskych Benátkach. Užívali si plavbu po rieke aj so svojou 6-ročnou dcérkou Leou. A zdá sa, že romantický výlet oživil ich spomienky. Boli si totiž viac než blízki, na palube to medzi nimi očividne iskrilo, padali objatia a vrúcne dotyky.

Irina počas vzťahu s Bradleym. Zdroj: Getty Images/Jamie McCarthy

Všetko by bolo v poriadku, keby modelka nerandila s niekým iným! Jej priateľom je hviezda americkej futbalovej ligy Tom Brady. Ten trávil v tom čase víkend osamote na svojej jachte.

Zdroj pre DailyMail tento týždeň povedal, že Irinin nový krásavec Tom úplne podporuje to, že jeho drahá trávi čas s bývalým, pretože on sám je vraj „rodinne založený muž“ a sám sa podieľa na spolurodičovstve so svojou exmanželkou Gisele Bündchen (43).

A takto to vyzerá, keď sa o Leu stará jej otec, Bradley. Zdroj: Profimedia

Podľa niekoho blízkeho Tom, ktorý sa nedávno rozišiel so svojou manželkou, topmodelkou Gisele, „rešpektuje“ Irininu situáciu a považuje ju za ešte „príťažlivejšiu“, pretože je schopná pokojne spolupracovať na rodičovských povinnostiach s Bradleym.



