Bola vyhlásená za najväčšiu modelku všetkých čias! Linda Evangelista (57) však na rozdiel od svojich kolegýň z brandže ukončila kariéru modelky pre spackanú procedúru, ktorá jej zničila telo aj tvár. Odvahu ukázať sa dostala až po rokoch schovávania sa. Na ulici by ste však už niekdajšiu slávnu modelku nespoznali.

Bývalá super modelka Linda Evangelista bola po dlhšom čase znova na verejnosti spozorovaná bez mejkapu po tom, čo odhalila, že zbabraná plastická operácia ju zanechala brutálne znetvorenú. Zároveň sa na verejnosti ukázala len niekoľko dní po tom, čo bol jej bývalý manžel francúzsky agent Gerald Marie (72) obvinený zo znásilnenia tucta modeliek vo veku 14 rokov.

Linda Evangelista v roku 1994 Zdroj: Profimedia

Bývalá modelka sa pritom od spackanej plastickej operácie v roku 2016 ukazuje na verejnosti len sporadicky. V roku 2016 podstúpila tzv. liposukciu zmrazením tukových buniek spoločnosťou Zeltiq Aesthetics Inc. Zákrok však zďaleka nedopadol tak, ako si predstavovala. Na miestach, ktoré sa mali zmenšiť, sa zrazu vytvorili veľké hrče. Linda podala na spoločnosť žalobu o 50 miliónov dolárov za svoju zdravotnú ujmu a za to, že už naďalej nemohla pracovať. Päť rokov od začiatku zmien na svojom tele sa skrývala pred verejnosťou a prakticky sa uzatvorila vo svojom dome.

Dnes sa modelka zriedka objaví na verejnosti, no na najnovších záberoch by ste ju už zrejme nespoznali. Po štíhlej postave a dokonalej tvári totiž neostali žiadne stopy. Bývalá modelka mala na sebe čierne tepláky, čierne tričko s potlačou a voľnú rifľovú bundu. Na tvári nemala žiaden mejkap a vlasy mala stiahnuté do nedbalého uzla.