Princezná Diana († 36), vlastným menom Diana Frances Spencerová, si za svoj krátky život, ktorý vyhasol 31. augusta 1997 v Paríži pri dopravnej nehode, získala srdcia miliónov ľudí po celom svete. Nebyť tragickej autonehody, dnes by princezná sŕdc oslávila okrúhle 61. narodeniny spolu so svojimi milovanými synmi Williamom, Harrym a jej vnúčatkami. Za svoj krátky život sa však do povedomia dostala aj vďaka svojim sexi outfitom, ktorými ignorovala pravidlá obliekania členov kráľovskej rodiny.