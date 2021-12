V stredu 8. decembra sa v New Yorku na premiére rebootu Sexu v meste stretli na “červenom” koberci znova hlavné hrdinky obľúbenej kultovej snímky. Seriálové krásky Carrie, Miranda a Charlotte dokázali, že aj po 50–ke to vedia stále roztočiť. Slávnostnú premiéru však sprevádzal aj trapas predstaviteľky hlavnej hrdinky Sarah Jessici Parker, ktorá po zemi naháňala svoju kabelku.

Streda večer sa v New Yorku niesla v znamení premiéry rebootu kultového seriálu Sex v meste s názvom And Just Like That…, ktorý zaznamenáva životy hlavných hrdiniek seriálu a úskalí života po 50-ke. Na červenom koberci sa tak znova stretli predstaviteľky Carrie, Mirandy a Charlotte herečky Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) a Kristin Davis (56), ktoré oslnili svojimi róbami.

Večer však sprevádzal aj nepríjemný trapas seriálovej Carrie Sarah Jessici Parker, ktorej sa počas príchodu na premiéru z ruky vyšmykla kabelka. Herečka sa síce spočiatku snažila situáciu vyriešiť čo najviac elegantne, neposlušný módny kúsok ju však poriadne potrápil, a tak herečka svoju kabelku istú chvíľu naháňala po zemi pred objektívmi pobavených fotografov, čo by sa hlavnej hrdinke vykresľovanej ako sebavedomej, vždy sexi a úspešnej žene Carrie rozhodne nestalo.

Na nepríjemný incident však herečka rýchlo zabudla a spolu so svojimi hereckými kolegami ďalej veselo pózovala pred objektívmi fotoaparátov. Dievčatá to neskôr po premiére poriadne roztočili aj na afterparty, z ktorej poslali fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Instagram spoločnú fotografiu. Napriek tomu, že sa všetky tri hlavné hrdinky snažili na premiére vyzerať sexi a štýlovo, na ich tvárach aj pokožke bolo vidieť, že už dávno nie sú tými sviežimi kráskami, ktoré si fanúšikovia pamätajú z televíznych obrazoviek.

